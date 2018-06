Acidente na Castello Branco deixa 28 feridos Um acidente no quilômetro 33 da rodovia Castello Branco deixou 28 feridos, sendo um com ferimentos graves. Pouco depois das 8h, um ônibus bateu atrás de um caminhão na cabine do pedágio em Itapevi, na Grande São Paulo, na pista sentido capital-interior. As vítimas foram levadas por bombeiros e viaturas da concessionária Autoban para os Hospitais Regional de Osasco e Sameb de Barueri. Não houve congestionamento porque naquele trecho da pista há várias faixas devido o pedágio.