Acidente na Castelo Branco deixa 14 feridos Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo um ônibus da Viação Reunidas Express e um caminhão que transportava areia, por volta das 4h30 desta madrugada. O ônibus de viagem saiu de Araçatuba e bateu na traseira do caminhão. Parte da carga de areia foi parar na pista. Dos 14 feridos, apenas 2 sofreram ferimentos graves. As vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro da região. Segundo a concessionária Viaoeste, o acidente ocorreu na pista interior-capital, na altura do km 50, em Araçariguama, interior do Estado de São Paulo. O tráfego de veículo segue com mais de um quilômetro de lentidão em razão da curiosidade dos motoristas e do afunilamento da pista, que possui a faixa da direita e o acostamento interditados.