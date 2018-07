Acidente na Dutra deixa quatro vítimas Um colisão entre dois veículos de passeio, ocorrida pouco depois das 3h00 da madrugada deste sábado, no Km 192 da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio-São Paulo, teve quatro vítimas - duas em estado grave e duas com ferimentos leves -, que foram socorridas pelo Resgate do Corpo de Bombeiros de Guarulhos ao Hospital Santa Marcelina, de Itaquaquecetuba. As primeiras informações dão conta de que pelo menos uma das vítimas teria sido baleada. A Polícia Rodoviária Federal suspeita de que, ao ser baleado, o motorista de um dos carros perdeu o controle do veículo e acabou colidindo com o outro, que trafegava no mesmo sentido. O fato aconteceu cerca de um quilômetro antes do Viaduto de Santa Isabel e o inquérito será instaurado naquele município. Funcionários do hospital não informaram o estado das vítimas, nem confirmam se uma delas teria mesmo sido atingida por disparo de arma de fogo. Profissionais da Nova Dutra ? empresa que administra a concessão da estrada - estiveram no local e desviaram o tráfego por um posto de gasolina nas proximidades. Como, durante a madrugada, o fluxo de veículos naquela rodovia é baixo, não ocorreu congestionamento na pista Sul da Via Dutra. Os carros envolvidos no acidente serão retirados da pista assim que peritos do Instituto de Criminalística de Guarrulhos encerrem o trabalho de perícia técnica.