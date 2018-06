Acidente na Fernão Dias mata um e deixa 22 kms de lentidão em MG

Solange Spigliatti, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - O motorista de um caminhão bi-trem morreu carbonizado em um acidente na Rodovia Fernão Dias, na região de Camanducaia, em Minas, na madrugada desta terça-feira, 22.

Por volta das 2 horas, o caminhão tombou na altura do km 923 da rodovia, no sentido São Paulo, derramando a carga de produto inflamável na pista, que ficou totalmente interditada. A carreta acabou pegando fogo, que foi controlado no começo da manhã.

Segundo a Autopista, concessionária que administra a rodovia, duas faixas foram liberadas por volta das 10 horas, permanecendo interditado apenas o acostamento. Apesar da liberação, o tráfego segue com 22 quilômetros de retenção.