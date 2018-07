Acidente na Raposo Tavares deixa sete feridos Sete pessoas ficaram feridas, duas em estado grave, em conseqüência da colisão entre um caminhão e um ônibus na Rodovia Raposo Tavares, por volta das 15h30. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 22, na região do município de Cotia, na Grande São Paulo, no sentido interior. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o ônibus da empresa Gracimar transportava funcionários da Avon. As duas vítimas em estado grave foram retiradas das ferragens pelo Corpo de Bombeiros de Osasco e, em seguida, levadas para o pronto-socorro do Hospital de Cotia. As demais vítimas recebem atendimento no local. Ainda de acordo com a polícia, os veículos permanecem no local e apenas a faixa da direita está liberada para o trânsito. Há dois quilômetros de congestionamento como reflexo do acidente.