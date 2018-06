Acidente na Raposo Tavares fere 6 na Grande SP Um grave acidente aconteceu no final da manhã de hoje na rodovia Raposo Tavares, no km 35,5 em Cotia. Dois caminhões e quatro carros se envolveram na colizão e seis pessoas ficaram feridas. Uma das vítimas, em estado grave, foi transportada pelo helicóptero Águia da Polícia Militar para o Hospital das Clínicas. As outras vítimas foram encaminhadas ao Hospital de Cotia. A Polícia Rodoviária Estadual interditou a estrada, nos dois sentidos, por quase uma hora o que provocou mais de seis quilômetros de congestionamento nos dois sentidos.