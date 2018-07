Acidente na Régis Bittencourt deixa 3 feridos Três pessoas ficaram hoje feridas num acidente que aconteceu na altura do quilômetro 26 da Rodovia Régis Bittencourt, em Itapecerica da Serra. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o Polícial Militar Ênio Marques Grecco perdeu o controle do Ford Escort que dirigia, numa curva, e capotou. No acidente, além de Ênio, ficaram feridos seu filho Rafael Ribeiro Grecco e a sogra do PM Francisca da Silva Ribeiro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente não prejudicou o tráfego de veículos no local, uma vez que o carro parou fora da pista.