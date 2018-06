Acidente na Rio-Santos deixa nove feridos Um acidente envolvendo um automóvel e uma van na altura do km 396 da Rodovia Rio-Santos, em Itaguaí, na Baixada Fluminense, no Estado do Rio, deixou nove pessoas feridas na noite de sexta-feira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos bateram de frente por volta das 23 horas. Parte da pista da rodovia chegou a ficar interditada. Os feridos foram levados para um hospital da região, mas três pessoas em estado grave foram encaminhadas para o Hospital Pedro II, na capital fluminense.