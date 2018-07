Acidente na Rio-Santos provoca três mortes Três pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida por volta do meio-dia num acidente que ocorreu no quilômetro 225 da Rodovia Rio-Santos (SP-55), em Bertioga, no litoral norte do Estado de São Paulo. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, dois automóveis colidiram de frente o que provocou a morte de dois homens e de uma mulher, cujas identidades não foram divulgadas. A vítima que sofreu ferimentos graves foi levada para o Pronto-Socorro Municipal de Bertioga.