Acidente no anel rodoviário de BH mata 6 e fere 5

Seis pessoas morreram e cinco ficaram feridas em um acidente envolvendo 13 veículos no Anel Rodoviário, sentido Rio-Vitória, em Betânia, Belo Horizonte, na tarde de sexta-feira, 11. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de Minas Gerais, o acidente ocorreu após um caminhão perder o freio.

Em seguida, outro caminhão foi arrastado e os dois colidiram com outros 11 veículos. Entre os óbitos estava uma criança de 2 anos que morreu no local. Os cinco feridos, sendo quatro em estado grave, foram encaminhados ao pronto-socorro do Hospital João XXIII.