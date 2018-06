Acidente perto de Campos do Jordão: três feridos Duas pessoas estão em estado grave e um com ferimentos leves, em conseqüências de uma acidente ocorrido por volta de 22h00 de ontem, no Km 72 da Rodovia Carvalho Pinto, na região do Vale do Paraíba, Estado de São Paulo. Segundo funcionários da Dersa, o Astra de placa CRA-5583 , cujo destino seria Campos do Jordão, desgovernou-se e caiu na valeta central, precipitando-se em uma passagem de nível. Como corta uma região com centenas de propriedades rurais, foram construídas naquela rodovia diversas passagens inferiores que ligam os dois lados por sob as pistas. Elas são utilizadas pelos agricultores tanto para atravessas com carroças e charretes, quanto para levar gado, ou realizar a travessia de tratores e pequenos veículos. A razão para que o Astra se desgovernasse, à altura da cidade de Guararema, ainda não foi apurada, mas suspeita-se que estivesse em velocidade acima da compatível. Lançando-se em direção à valeta do canteiro central, não foi possível parar antes de cair na passagem inferior. As vítimas estão internadas na Santa Casa de Jacareí.