Acidente provoca a morte de 5 pessoas no RS

Cinco pessoas morreram num acidente ocorrido, no fim da madrugada desta quinta-feira, 22, na Rodovia RS-122, em Ipê, na Serra Gaúcha. De acordo com a Polícia Rodoviária de Farroupilha, o acidente ocorreu por volta das 5h30 e envolveu uma Sprinter e um Volkswagen Gol. A Sprinter trafegava em direção ao município de Vacaria e colidiu com o Gol, com chapas de Curitiba, que vinha no sentido inverso. Os cinco mortos viajavam no Gol, onde havia seis pessoas. Morreram no o motorista, Celso Palhano de Oliveira, Heitor Luis Bernardo da Silva, Maria Marli da Silva, Noeli Palhano Borges, 52 anos, e um bebê. A única sobrevivente do carro, Alexandra da Silva, de 29 anos, está internado em estado grave no Hospital Pompéia. Nove das 10 pessoas que estavam na Sprinter ficaram levemente feridas. O motorista, Valmor Prezzi, de 47 anos, nada sofreu. Por causa do acidente, a estrada ficou parcialmente interditada, mas já foi liberada pela Polícia Rodoviária Estadual do Rio Grande do Sul.