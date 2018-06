Acidente provoca incêndio de 7 veículos e deixa 2 mortos e 2 feridos no PR

SÃO PAULO - Duas pessoas morreram e duas ficaram gravemente feridas após um acidente envolvendo uma carreta e seis carros na região metropolitana de Curitiba, no final da noite desta quarta-feira, 20. Todos os veículos pegaram fogo no quilômetro 101 da BR-277, próximo ao município de Campo Largo, por volta das 22 horas.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista da carreta, que transportava fertilizantes, não reduziu a velocidade próximo a uma obra, não conseguiu frear a tempo e provocou o engavetamento. Um dos carros foi atropelado e ficou carbonizado sob as ferragens da carreta.

As duas vítimas que morreram estavam em um dos veículos de passeio. Outras duas foram internadas em estado grave, segundo a PRF. Os nomes das vítimas não foram divulgados até o momento.

A concessionária responsável pela rodovia, a CCR RodoNorte, informou que o local da obra estava devidamente sinalizado e o condutor não respeitou as placas para redução da velocidade. A BR-277 ficou bloqueada no local do acidente até o final da madrugada desta quinta-feira, 21.