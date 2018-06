Acidentes com caminhões causam 11 mortes na Bahia Onze pessoas morreram e pelo menos duas ficaram feridas em dois acidentes envolvendo caminhões na região Oeste da Bahia, na noite de segunda-feira, 12. Na BR-020, no município de Correntina, a cerca de 20 quilômetros da divisa do Estado com Goiás, o motorista de uma ambulância perdeu o controle do veículo e bateu em um caminhão. No acidente, morreram seis pessoas e outras duas ficaram feridas, inclusive uma criança de dois anos, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal. Já na BR-135, perto da cidade de São Desidério, perto da divisa entre a Bahia e Tocantins, cinco pessoas morreram quando o motorista do carro em que estavam tentou ultrapassar um ônibus e bateu de frente em um caminhão.