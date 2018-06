Acidentes com ônibus deixam mais de dez feridos Dois acidentes envolvendo ônibus ocorridos na manhã desta terça-feira deixaram pelo menos 11 feridos, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Por volta das 6h30, um ônibus colidiu com um veículo de passeio na Rua Diógenes Ribeiro de Lima com a Rua Arquiteto Jaime Fonseca Rodrigues, no Alto de Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Cinco pessoas ficaram feridas, uma delas ficou presa nas ferragens. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram encaminhadas para o Hospital Universitário e Hospital das Clínicas. Um pouco mais tarde, às 7 horas, dois ônibus colidiram, deixando seis pessoas feridas, na avenida Senador Teotônio Vilela, na altura do número 3.161. De acordo com a CET, há lentidão próximo aos locais dos acidentes. Os feridos foram socorridos por unidades do Samu.