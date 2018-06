Acidentes complicam o trânsito em São Paulo Três acidentes complicam o trânsito na capital paulista na tarde desta terça-feira, 22. Às 14 horas, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou 43 quilômetros de lentidão, quando a média para o horário é de 28 km. Uma carreta que invadiu uma residência após um acidente na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, zona sul de São Paulo, nesta madrugada já foi retirada, segundo a CET, mas continua ocupando a pista local e a calçada da via, prejudicando o tráfego. Uma outra colisão entre um carro e uma moto deixou uma pessoa ferida na Rua Oscar Freire, junto à Rua da Consolação, por volta das 13 horas. A faixa da esquerda está interditada. Um outro acidente envolvendo um carro e uma van está atrapalhando o trânsito na Rua Embira, altura do número 574, desde às 13 horas. Segundo a CET, os veículos ocupam a faixa central e direita da via. Os piores trechos estão na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, onde o engarrafamento é de 4,7 quilômetros, entre os viadutos Dante Delmanto e Santo Amaro. Nas pistas local e expressa da Avenida Salim Farah Maluf, sentido Marginal do Tietê, o congestionamento é de 3,2 quilômetros, desde a Avenida Sapopemba até a Ponte do Tatuapé. Já na Avenida Salim Farah Maluf, sentido Marginal do Tietê, pela pista expressa, o motorista reduz a velocidade por 3,2 quilômetros, desde a Avenida Sapopemba até a Ponte do Tatuapé.