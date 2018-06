Acidentes complicam o trânsito em São Paulo Cinco acidentes deixaram o trânsito complicado na cidade de São Paulo na tarde desta segunda-feira, 28. Apesar disso, às 15h30, a CET registrou 24 quilômetros de lentidão em toda a cidade, índice abaixo da média para o horário, de 29km. Um acidente envolvendo quatro caminhões e uma moto deixou uma pessoa ferida e complicou o trânsito na Avenida dos Bandeirantes, na altura do número 4.433, sentido Rodovia dos Imigrantes. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o engavetamento aconteceu por volta das 14 horas e os veículos ocupam a faixa direita da via. Uma outra colisão entre um carro e uma moto deixou uma pessoa ferida e está prejudicando o tráfego na Avenida Abraão de Moraes, junto à Avenida Fagundes Filho, sentido São Paulo, no bairro Saúde, zona sul da capital paulista. Segundo a CET, o acidente aconteceu por volta das 15 horas e os veículos ocupam a faixa esquerda da via. Um acidente envolvendo dois caminhões deixou pelo menos uma pessoa ferida e interditou a faixa da direita da Avenida Salim Farah Maluf, sentido Marginal do Tietê, na zona leste de São Paulo. De acordo com a CET, a colisão ocorreu por volta das 12h45 na altura da Rua Ulisses Cruz. O trânsito está lento nas proximidades. Já na Avenida Rebouças, na zona oeste, outro acidente envolvendo um ônibus e dois carros interditou a faixa da direita da pista, no sentido bairro. A colisão ocorreu por volta das 13 horas na altura do Viaduto Okuhara Koei e deixou pelo menos um ferido. O motorista que trafega pela região encontra trânsito lento nas proximidades. Os piores trechos estão na pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, onde o engarrafamento é de 7,3 quilômetros, entre as pontes Jaguaré e Ary Torres. Na Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido centro, a lentidão é de 2,2 quilômetros, desde a Avenida Salim Farah Maluf até o Viaduto Grande São Paulo. Já na Avenida Rebouças, sentido centro, o motorista reduz a velocidade por 1,9 quilômetro, entre as ruas Maria Carolina e Oscar Freire. Ampliada às 15h57