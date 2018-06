Acidentes complicam trânsito nas estradas paulistas Uma pessoa morreu e outras sete ficaram feridas em dois acidentes que complicaram o trânsito nas rodovias Presidente Dutra e Raposo Tavares, na manhã desta quinta-feira, 10. Na Dutra, a pista expressa no sentido Rio-São Paulo, onde ocorreu o acidente, continua interditada e o tráfego flui pela pista lateral, que apresenta dois quilômetros de lentidão. No sentido oposto, há um congestionamento de cerca de seis quilômetros. O trecho do quilômetro 224 da Dutra, na região do Shopping Internacional de Guarulhos, permanece interditado, após o grave acidente envolvendo cinco caminhões e um veículo de passeio, por volta das 10h15 desta quinta-feira, 10. Três pessoas ficaram feridas, duas delas gravemente, e foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Guarulhos e Santa Casa de São Paulo. O acesso da marginal do Tietê para a rodovia foi bloqueado pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) por volta das 10h30, devido ao engavetamento. O bloqueio está causando um congestionamento de cerca de seis quilômetros, que vai desde o ponto bloqueado até o Rio Tamanduateí. O congestionamento chega a cinco quilômetros na pista lateral e a quatro na pista expressa, no sentido São Paulo-Rio. Uma pessoa morreu e quatro ficaram gravemente feridas num acidente na manhã desta quinta, na rodovia Raposo Tavares. O engavetamento envolveu dois ônibus e um veículo de passeio e aconteceu na altura do quilômetro 12, na pista sentido interior. Segundo a polícia rodoviária, não houve congestionamento.