Acidentes congestionam Bandeirantes, Castelo e Dutra Três rodovias que dão acesso a São Paulo ficaram congestionadas por volta das 8 horas desta terça-feira, 27, devido a alguns acidentes que não deixaram feridos. Na Rodovia dos Bandeirantes, que liga a cidade ao interior do Estado, uma queda de moto na pista sentido São Paulo, próximo à capital, complicou ainda mais o trânsito, que já estava congestionado entre os km 24 e 13, devido à lentidão na Marginal do Tietê. A Rodovia Castelo Branco ficou congestionada do km 29 ao 27 por conta de uma colisão entre motocicleta e veículo de passeio. Havia lentidão também entre os km 17 e 14, no sentido São Paulo. No sentido interior, o excesso de veículos deixou os trechos entre os km 23 e 24 e 20 e 22 com congestionamento. Um acidente na altura do km 189, na região de Santa Isabel, no interior São Paulo, deixou cinco quilômetros de congestionamento na pista sentido São Paulo da Rodovia Presidente Dutra. Duas carretas colidiram por volta das 6h30, e a carga de uma das carretas caiu na pista, interditando parcialmente a via, que só foi liberada às 7h26.