Acidentes congestionam rodovias Dutra e Fernão Dias As rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias tinham congestionamento na manhã desta sexta-feira, 23. Por volta das 7h30, um motociclista perdeu o equilíbrio e acabou caindo da moto, na altura do km 227 da pista sentido São Paulo da Dutra O motociclista foi tirado do local e encaminhado ao Hospital José Storópolis. Por conta do acidente, duas faixas da pista local ficaram interditadas e liberadas por volta das 8 horas, porém o congestionamento continuava em três quilômetros. A pista expressa, no mesmo sentido, também ficou com lentidão de dois quilômetros, devido à curiosidade dos motoristas. Na Rodovia Fernão Dias, na região de Mairiporã, um acidente de caminhão interditou parcialmente a pista na altura do km 70, no sentido interior. O veículo, que transportava papelão, tombou na pista e os motoristas que passavam pela região utilizavam a faixa da direita e o acostamento. O acidente causou cinco quilômetros de lentidão nas proximidades da região da serra de Mairiporã, mas não deixou feridos. Às 8h30, apenas uma faixa permanecia interditada, porque o material que caiu do caminhão continuava espalhado na pista, amas já não havia lentidão.