Acidentes de trânsito deixam dois mortos O advogado Thiago Moraes Barbarisi, de 22 anos, morreu na hora ao perder o controle do carro que dirigia e bater contra uma árvore na saída do túnel Cidade Jardim, às 5h30. Ele estava com a atriz Cibele Dorsa, de 33 anos, capa da edição de abril da Playboy. Ela teve ferimentos nas pernas. Em outro acidente, um carro capotou no Túnel Tribunal de Justiça, às 4h30. Ricardo Guilerri, de 27 anos, morreu na hora.