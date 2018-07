Acidentes deixam 1 morto e 8 feridos em SP Uma pessoa morreu esmagada em um muro e outras 8 ficaram feridas, em 3 acidentes ocorridos entre às 21h30 de ontem e 0h30 de hoje em São Paulo. No início da madrugada desta quinta-feira, um Corsa chocou-se contra um Jeep Pajero no cruzamento da Avenida Higienópolis com a Avenida Angélica e invadiu a calçada. Neuza Barbosa dos Santos, 59, passava pelo local e foi jogada contra um muro e esmagada pelo Corsa, morrendo no local. O motorista do carro, Eric Bihndi do Amaral, 21, foi levado ao pronto-socorro Samaritano em estado grave. Às 23h30, um Citroen preto, dirigido por Patrícia Sutil, 19, bateu contra um Santana Quantum vermelho ocupado por Mário Antonio Morita, Rosimeire Yocida Morita e a filha do casal, de 5 anos. O acidente aconteceu em um cruzamento na da Avenida Morumbi e Patrícia foi levada com ferimentos leves ao pronto-socorro do Jabaquara. O casal foi encaminhado ao Hospital Regional Sul. A criança está internada em estado grave no Hospital das Clínicas. Por volta das 21h30, um caminhão Mercedes Benz, que seguia rumo à Marginal Tietê, bateu contra um poste da Eletropaulo, num trecho situado 600 metros após a Ponte do Jaguaré, pela Marginal Pinheiros. O motorista do caminhão, Liten Carlos da Silva Souza, 28, está internado com ferimentos graves no Hospital das Clínicas. Seus dois ajudantes, Paulo Sérgio Medeiros, 27, e Ronaldo Aparecido de Lara, 32, foram para o pronto-socorro da Lapa e liberados duas horas depois.