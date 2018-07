Acidentes deixam 23 mortos em rodovias paulistas no feriado As estradas do Estado de São Paulo tiveram 23 mortes e 332 feridos neste feriado prolongado, segundo levantamento preliminar das polícias rodoviárias estadual e federal. Nas estradas federais que cruzam o Estado houve 109 acidentes desde a zero hora de quinta-feira até a meia-noite de sábado. De acordo com a Nova Dutra, de quinta até 16 horas deste domingo aconteceram 147 acidentes na Dutra, deixando 61 feridos. Duas pessoas morreram atropeladas. O balanço parcial da Polícia Rodivária Estadual contabilizou 521 acidentes nas rodovias estaduais, desde as 12 horas de quinta-feira e meia-noite de sexta-feira, provocando a morte de 17 pessoas e ferimentos em 254, sendo 75 graves. Neste domingo, no Sistema Anhangüera-Bandeirantes, um acidente envolvendo uma moto e uma carreta provocou a morte de uma pessoa e ferimentos leves em outra, no km 129, em Americana. Segundo a AutoBan, por volta do meio-dia o pneu da moto estourou e o piloto perdeu o controle, sendo atingido pela carreta que vinha atrás. O motoqueiro morreu e o passageiro foi medicado no Pronto-Socorro de Americana. Capotamento Três pessoas ficaram feridas, sendo uma em estado grave, no capotamento do Escort CDC-2166, dirigido pelo policial militar Ênio Marques Grecco, no km 296,8 da rodovia Régis Bittencourt, em Itapecerica da Serra. Ao fazer uma curva, Grecco perdeu o controle do veículo, que capotou. O motorista e sua sogra, Francisco da Silva Ribeiro, de 69 anos, sofreram ferimentos leves, mas Rafael, de 13, filho de Grecco, ficou em estado grave, sendo levado de helicóptero para o Hospital das Clínicas. Na Rodovia Fernão Dias, uma pessoa morreu e outra ficou ferida, num acidente envolvendo um ônibus e um carro às 9h15 no km 65, em Mairiporã.