Acidentes deixam seis mortos na região de Maringá

CURITIBA - Dois acidentes ocorridos em menos de 24 horas na região de Maringá (500 quilômetros de Curitiba) deixaram um saldo de seis pessoas mortas. Na madrugada de sábado (25) duas motos colidiram de frente na rodovia PR-463, em Nova Esperança (45 quilômetros de Maringá).

Os dois motociclistas morreram a caminho do hospital, e Leandra Oliveira da Silva, 26, que ocupava a garupa de uma das motos, morreu horas depois. Cleri Azevedo da Silva, 35, continua internada em estado grave em um hospital da região.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a moto pilotada por Souza invadiu a pista contrária, possivelmente por causa da chuva que caíra na região.

Na sexta-feira (24) à tarde, um acidente na BR-376, em Marialva (20 quilômetros de Maringá), entre dois veículos Corollas, com placas ASN - 6974, de Londrina e placas DQZ - 3358, de São Bernardo do Campo, deixou três mortos e quatro feridos, entre eles um bebê de oito meses.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro de Londrina perdeu o controle em uma curva, atravessou o canteiro e bateu de frente contra o carro do ABC paulista. Cauê de Lima Ribeiro, 25, e Jaqueline Ozílio Mazetto, 26, ambos moradores em Maringá e que ocupavam o Corolla de Londrina morreram no local, assim como Clóvis Donizete de Oliveira, 47, que estava no outro veículo. A criança sobrevivente viajava juntamente com o casal que morreu no local.