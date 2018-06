Acidentes e congestionamento na volta para SP após o feriado

Um acidente no fim da tarde de ontem na altura do km 35 da Rodovia dos Imigrantes atrasou o retorno dos turistas que visitaram a Baixada Santista durante o feriadão. De acordo com a Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, dos 281 mil veículos que desceram a serra desde a zero hora de quarta-feira, 221 mil já haviam retornado até as 18 horas de domingo. O acidente aconteceu às 17 horas e envolveu dois carros de passeio. Um dos veículos pegou fogo. Quatro pessoas tiveram ferimentos leves. Uma das faixas da rodovia foi bloqueada por alguns minutos. Em Santos, o dia de ontem foi ensolarado e a temperatura chegou a 30°C. O gerente de rodoviária Jarilson Réus, de 33 anos, morador de Foz do Iguaçu (PR), aproveitou o dia de sol na praia com a família. "Valeu a pena, não pegamos trânsito", disse. Pelo menos 65 mil veículos deixaram ontem do litoral norte. Pela Rodovia Oswaldo Cruz (SP- 125), entre Ubatuba e Taubaté, o maior movimento foi no final da manhã. De acordo com o Departamento de Estradas e Rodagem (DER), houve lentidão no trecho de serra. No retorno de Caraguatatuba e São Sebastião, cerca de 2.200 carros por hora subiram a serra pela Rodovia dos Tamoios (SP-99). Até as 20 horas, o trânsito continuava intenso. O acidente mais grave ocorreu às 10h40, quando dois pedestres foram atropelados por uma moto no km 17, trecho de Jambeiro. Os ocupantes da moto e os pedestres tiveram ferimentos graves e foram levados ao hospital em São José dos Campos. O fluxo de veículos também foi intenso no final do dia na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), na volta de Campos do Jordão. Nas duas principais rodovias que ligam São Paulo ao interior, motoristas enfrentavam lentidão por volta das 18h30. A situação era mais complicada na Rodovia Castelo Branco, onde o congestionamento chegava a 43 km no sentido capital. Na Rodovia dos Bandeirantes, havia lentidão na região de Vinhedo, por causa da chuva, e também entre os km 37 e 26, próximo à capital. Por volta das 17 horas, houve 36 km de congestionamento na Rodovia Fernão Dias, entre Atibaia e Mairiporã, na Grande São Paulo. A Rodovia Régis Bittencourt também apresentava um ponto de lentidão, na pista sentido capital. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o estreitamento da pista, no trecho de serra, entre os km 353 e 349, causava um congestionamento de 4 km. Na Anhangüera, no início da noite, o tráfego estava complicado na região de Perus, entre os km 28 e 23. A Via Dutra tinha trânsito normal. NOVE MORTES EM MG Na noite de sábado, nove pessoas, entre elas duas crianças e um adolescente, morreram em um acidente envolvendo um Monza e uma Kombi no km 5,5 da rodovia MG-436, na zona rural de Barão de Cocais (MG). Outras sete pessoas ficaram feridas, quatro em estado grave. Segundo a PM, o acidente foi provocado pelo motorista do Monza, que não possuía habilitação. EDUARDO KATTAH, SIMONE MENOCCHI, REJANE LIMA e SOLANGE SPIGLIATTI