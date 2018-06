Acidentes em SP complicam Marginal, Castelo Branco e Bandeirantes O motorista que chega à capital paulista pela rodovia Castelo Branco enfrenta 4 km de lentidão, do km 17, em Osasco, até o km 13, na chegada ao cebolão. O motorista que trafega no sentido interior-capital pela rodovia dos Bandeirantes encontra tráfego muito lento de 5 mil metros, desde Perus até a entrada para a marginal Pinheiros. O motivo destes transtornos são dois acidentes ocorridos na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Lapa-Penha, próximo à Ponte Velha Fepasa, que causam o bloqueio total da pista expressa e a interdição do acesso à marginal Tietê para quem chega pela rodovia dos Bandeirantes. O motorista deve optar pela rodovia Anhangüera, desistindo da rodovia dos Bandeirantes nos entroncamentos existentes no km 48, em Jundiaí, e no km 24, no Rodoanel. O congestionamento na marginal Tietê já é de 4 km segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego(CET). Em um dos acidentes ocorridos na Marginal do Tietê, uma carreta que transportava uma máquina industrial tombou e um guincho da CET ainda realiza trabalho de retirada do veículo. Por causa deste acidente, outro ocorreu 100 metros antes, envolvendo 4 veículos de passeio e 2 caminhões. Um dos carros de passeio entrou na traseira de um dos caminhões. Quatro pessoas ficaram feridas; uma delas foi resgatada pelo helicóptero Águia da PM; as demais, por viaturas do Corpo de Bombeiros.