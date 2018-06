Acidentes entre ônibus e motos deixam 3 mortos em SP

Dois acidentes envolvendo motos e ônibus deixaram um saldo de três pessoas mortas, todas ocupantes dos veículos menores, entre as 22 e 23 horas desta quinta-feira, 9, nos bairros de Perus e Lapa, regiões norte e oeste da capital paulista.

O primeiro acidente ocorreu na Rua Fiorelli Peccicacco junto à Praça Inácio Dias, em Perus, zona norte. Uma moto com duas pessoas, segundo a São Paulo Transportes (SPTrans), seguia no sentido centro quando o piloto perdeu o controle, invadiu a contramão da rua, atingindo um coletivo da Viação Fênix, que fazia a linha 8015 (Cemitério de Perus - Terminal Pirituba). Os dois ocupantes da moto, Paulo Leandro Alves de Oliveira, 23 anos, Edivaldo Jesus dos Santos, 26, o garupa, morreram no local. O veículo pertence a um amigo das vítimas e foi emprestado aos dois rapazes. O caso foi registrado no 46º Distrito Policial, de Perus.

Uma hora depois, na esquina da Avenida Diógenes Ribeiro de Lima com a Rua Jorge Americano, no Alto da Lapa, zona oeste, outra moto atingiu um coletivo, desta vez da Viação Urubupungá, pertencente ao sistema gerenciado pela Empresa Metropolitana de Transporte Urbano (EMTU). O motoqueiro, cujo nome não foi fornecido, também morreu no local. O caso foi registrado no 91º Distrito Policial, de Vila Leopoldina.