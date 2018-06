Acidentes matam 2 e ferem 8 em SP Dois graves acidentes causaram a morte de duas pessoas e ferimentos em outras oito na noite de ontem e nesta madrugada. Duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas, durante a noite, na Vila Albertina, zona Norte da capital paulista. Um caminhão desceu am alta velocidade a rua Senador José Ermírio de Moraes, atropelando uma mulher que, na calçada, morreu quando esperava carona com o filho. O caminhão acabou batendo também em um veículo Gol e, por último, invadiu o quintal de uma residência na altura do nº 1000. No Gol estavam o motorista, a esposa dele, grávida, e dois filhos. O pai de família morreu no local e os outros ocupantes do carro ficaram gravemente feridos e foram levados para o Pronto-socorro do Hospital do Mandaqui. Segundo testemunhas, o motorista do caminhão, que estava caminhão carregado de chapas de aço, aparentava estar bêbado. O delegado Nilton César Lopes Antunes, do 20º Distrito Policial, da Água Fria, disse que naquela Rua é proibido o tráfego de caminhões. Outro acidente, na madrugada, envolvendo somente um veículo de passeio deixou uma pessoa gravemente ferida e outras quatro com ferimentos leves, na zona Sul. O acidente ocorreu na avenida Nossa Senhora do Sabará, na pista sentido centro-bairro, na altura do nº 5.600, no bairro do Campo Grande. O motorista do veículo teria perdido o controle da direção, pois estava em altíssima velocidade, e bateu o carro contra um poste. Sete viaturas do Corpo de Bombeiros foram para o local. Os policiais encaminharam as vítimas para os pronto-socorros da Pedreira, Regional Sul e Campo Limpo.