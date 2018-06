Acidentes matam sete no Paraná Sete pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida em dois acidentes ocorridos na manhã deste sábado na Rodovia BR-376, sentido Paraná-Santa Catarina. O trânsito ficou totalmente bloqueado por pelo menos três horas. Por volta das 13h30, meia pista (sentido Florianópolis) foi liberada. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito segue lento no local e o congestionamento atinge quatro quilômetros O primeiro acidente aconteceu por volta das 8h30 e envolveu um caminhão Volvo e um Santana Quantum, na altura do quilômetro 677 da estrada, pouco adiante da Represa do Vossoroca, segundo o site da Gazeta do Povo. Um pino de engate da carreta do caminhão teria se soltado e ela acabou batendo contra o carro. Um ocupante da Quantum morreu e outro ficou ferido com gravidade. Os nomes das vítimas ainda não foram confirmados pela Polícia Rodoviária Federal. O motorista do caminhão disse que perdeu os freios. Devido a esse primeiro acidente, meia pista teve que ser interditada para possibilitar o atendimento da ocorrência. O tráfego ficou moroso. Pouco depois das 10 horas, um caminhão Scania que se aproximava do local ficou desgovernado, desviou de alguns carros que estavam na fila, mas acabou batendo em cinco automóveis, incluindo duas guarnições da Polícia Rodoviária Federal, e contra outro caminhão. Em um dos carros atingidos, morreram quatro pessoas. As outras duas vítimas estavam em outro veículo atingido. A Polícia Rodoviária Federal não soube informar os nomes dos mortos. Policiais rodoviários informaram que o motorista da Scania também alegou ter perdido os freios na descida da serra.