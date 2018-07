Acidentes matam um e congestionam Dutra, em Guarulhos Uma pessoa morreu em conseqüência de um engavetamento entre quatro caminhões esta manhã na Rodovia Presidente Dutra, altura do município de Guarulhos, na Grande São Paulo. De acordo com a concessionária Nova Dutra, o acidente aconteceu às 8h30, no km 225 da pista expressa, sentido SP-Rio. Por causa da colisão, a via expressa está totalmente interditada e o trânsito flui apenas pela local, o que provoca cerca de dois quilômetros de congestionamento nas duas vias. Ainda na pista sentido SP-Rio, em Guarulhos, por volta das 7h40, uma carreta perdeu a direção e ficou em "L", interditando parcialmente o trânsito na altura do km 220. Não houve feridos. Segundo a Nova Dutra, o veículo já foi removido, mas ainda há três quilômetros de congestionamento, como reflexo. Curiosidade Conforme a Nova Dutra, a curiosidade dos motoristas a respeito dos acidentes e o excesso de veículos provocam outros dois quilômetros de congestionamento nas vias expressa e local da Dutra no sentido Rio-SP.