Acidentes nas estradas federais de SC matam 7 e ferem 34

Um total de 86 acidentes, com 7 mortos, entre eles uma criança, e 34 feridos, foi registrado somente na sexta-feira, 20, nas estradas federais em Santa Catarina. Veja também: Motorista deve ter atenção em 7 rodovias federais Trânsito nas rodovias da Dersa e do DER Trânsito na Anchieta e Imigrantes Trânsito na Dutra Trânsito na Anhangüera e Bandeirantes Trânsito na Castelo Branco e Raposo Tavares Segundo a Polícia Rodoviária Federal(PRF), envolveram-se nas colisões 177 veículos. Em apenas um dos acidentes, na BR-470, em Gaspar, às 5h30, quatro pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida. Os outros acidentes com registro de mortes ocorreram entre as 16h30 e 21h30; dois deles na BR-101, em Itajaí, e outro na BR-282, em Santo Amaro da Imperatriz. Seis dos mortos foram identificados como: Almir Batista Lenzi, 50 anos, Maria Madalena da Silva, 19, Pablo Vieira, 2, Anni Lore Janke, 47, Leonardo Zanchi de Moura, 26, e Isabela Aparecida Pereira Rebello. A sétima vítima, não identificada, é um ciclista. Ele foi atropelado por uma carreta Iveco Stralis, de Camboriú, na altura do quilômetro 119 da BR-101, em Itajaí.