Acidentes prejudicam o trânsito de São Paulo Um acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta ocorrido na manhã de hoje na pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, na altura da Ponte João Dias, ocupa três faixas da via e deixa o trânsito lento por aproximação na região. A única vítima já foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada à Santa Casa de Santo Amaro. Na Avenida Rebouças, um atropelamento na altura do número 2.432, nas proximidades da Rua Capitão Antônio Rosa, ocupa a faixa da esquerda da pista e também deixa o trânsito lento por aproximação na região. Quem trafega, neste momento, pela Avenida dos Bandeirantes, no sentido Rodovia dos Imigrantes, encontra trânsito ruim nas proximidades do Viaduto dos Bandeirantes devido a um acidente ocorrido no local por volta das 11h30 desta manhã. O índice de congestionamento registrado nas principais vias da cidade nesta manhã está, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), dentro da média para o horário, que é de 55 quilômetros.