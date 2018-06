Acidentes tumultuam sistema Anhanguera-Bandeirantes Duas pessoas ficaram levemente feridas em um acidente envolvendo dois carros de passeio na rodovia Anhangüera, na região de Americana, esta manhã. De acordo com a concessionária Autoban, o acidente aconteceu por volta das 8h30, na altura do quilômetro 121 no sentido da capital. O trânsito está lento no local. Já na Rodovia dos Bandeirantes, um engavetamento entre três veículos causa uma lentidão de dois quilômetros, na chegada à capital. Ainda segundo a Autoban, a colisão aconteceu por volta das 8h10, na altura do quilômetro 16, em São Paulo. Niguém ficou ferido e os carros já estão fora da pista.