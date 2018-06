Ações simultâneas fecham bingos em SP, MG e GO Três ações simultâneas vão fechar bingos nos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás nesta terça-feira, 24. Apesar de não fazerem parte de uma operação coordenada da polícia, casas de bingo devem ser fechadas durante o dia. Em São Paulo, a expectativa é de que pelo menos mais dez bingos sejam fechados; em Belo Horizonte, capital mineira, sete bingos foram fechados, segundo informações da Rádio CBN; em Goiás, a Polícia Federal deflagrou a Operação Game Over para apreender máquinas de caça-níqueis em Goiânia. A operação visa apreender cerca de 600 máquinas caça-níqueis, videobingo e videopôquer em Goiânia. Segundo a PF, os oito mandados de busca e apreensão em casas de bingo e depósitos da cidade já foram cumpridos. Ninguém foi preso durante a manhã, quando 70 policiais participam operação Por volta do meio-dia, cerca de 400 máquinas já haviam sido apreendidas e devem ser inspecionadas e lacradas. Após a queda de uma liminar na noite de segunda-feira, 23, que permitia a exploração das máquinas, o proprietário do Bingo República Cyber Café, um dos seis maiores de Goiânia, tentou retirar, durante a madrugada, as máquinas do local, mas foi impedido pelos agentes da PF. Em um dos galpões, usado para o conserto de máquinas quebradas, foram encontrados cerca de dez equipamentos que voltariam aos bingos da cidade depois de arrumados. Em outro galpão, mais de cem máquinas foram apreendidas. São Paulo Desde abril de 2006, a Prefeitura de São Paulo realiza operações de combate aos bingos no município. Até segunda, 86 deles foram fechados, sendo 18 deles apenas nos últimos três dias, as ações interditaram o Bingo Portal Promoções e Eventos, Bingo Morato Promoções e Eventos, Bingo Pérola, Bingo São Mateus, Bingo Estação e Bingo Vila Santa Catarina. Além dos 86 bingos já fechados, outras 15 casas passam por processo administrativo para o fim das atividades. As subprefeituras locais aguardam apenas os prazos legais para lacrar definitivamente os estabelecimentos. De acordo com a Secretaria de Coordenação das Subprefeituras, a meta é fechar todos os bingos na cidade de São Paulo. Texto ampliado às 13h21 para acréscimo de informações.