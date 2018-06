Acompanhe as últimas sobre o voo 447 da Air France pelo Twitter @estadao

Você pode saber em tempo real tudo sobre a cobertura do desaparecimento do Airbus A330-200 que ia do Rio para Paris pelo Twitter do estadao.com.br (@estadao).

Para usar o serviço, você só precisa entrar com seu cadastro na página do estadao.com.br no Twitter http://twitter.com/estadao e clicar em acompanhar (follow) para começar a receber as notícias do Portal.

O Twitter é um serviço de microblogs, em que os textos são enviados exclusivamente para quem se cadastra para recebê-los. É possível fazer o acompanhamento do que é publicado pela web, pelo celular ou por plugins para navegadores.

Usando o Twitter por meio de celulares e plugins, não é preciso se preocupar em buscar as informações, elas chegam automaticamente e em tempo real até você.