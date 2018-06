Acordo é adiado e greve da PF atrapalha emissão de passaporte

A reunião dos servidores administrativos da Polícia Federal, em greve desde a terça-feira, 25, com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em Brasília, foi adiada para às 19 horas desta quarta-feira, 3. A rodada de negociação da reestruturação da carreira dos servidores deveria ter acontecido na tarde de terça-feira, 2. Apesar disso, foi cancelada pelo ministério, que não justificou o adiamento, segundo o Sindicato Nacional dos Servidores do Plano Especial de Cargos da Polícia Federal (SINPECPF). Com isso, os serviços feitos pelos servidores, como emissão de passaportes, continuam prejudicados na maioria das sedes da PF no País. Segundo o SINPECPF, cerca de 90% dos trabalhadores aderiram à greve, por tempo indeterminado, com o objetivo de convencer o governo federal a realizar a reestruturação do Plano Especial de Cargos dentro da instituição.