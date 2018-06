Acordo quebra 1,2 mil sigilos no Orkut Em um ano, parceria entre o Ministério Público Federal e a Google resultou no encaminhamento, em todo o Estado, de 1.926 notícias e imagens com indícios de pornografia infantil veiculadas no site Orkut. Desse número, 1.287 viraram pedidos de quebra de sigilo de dados. Já foram instaurados 263 inquéritos policiais.