Acumulada, Mega-Sena deve pagar R$ 6 milhões nesta quarta

A Mega-Sena está acumulada e deve pagar R$ 6 milhões aos apostadores que acertarem as seis dezenas que serão sorteadas nesta quarta-feira, 27. O sorteio do concurso 998 será feito em Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. As apostas podem ser feitas até às 19 horas desta quarta e, caso o ganhador queira aplicar o prêmio, deve ter um rendimento de R$ 40 mil por mês. No último concurso, feito no sábado, foram sorteadas as dezenas 03 - 04 - 21 - 22 - 28 - 32.