Acumuladas, loterias da Caixa pagam R$ 20,7 milhões até 4ª

Com quatro loterias acumuladas, a Caixa prevê premiação de R$ 20,7 milhões nesta terça-feira, 16, e na quarta-feira, 17. Nesta terça, serão feitos os sorteios da Quina e da Dupla Sena, sendo que cada uma pode pagar R$ 700 mil. Os sorteio vão acontecer na cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, às 20 horas (horário de Brasília). Na quarta-feira, 17, o concurso 911 da Mega Sena pode pagar R$ 16 milhões aos apostadores que acertarem as seis dezenas que serão sorteadas em Nova Iguaçu, também às 20 horas. Já a Lotomania estima um prêmio de R$ 3,3 milhões aos apostadores que acertarem as 20 dezenas do concurso 767. As apostas devem ser feitas até às 19 horas em qualquer casa lotérica do País, tanto para os sorteios desta terça quanto para os sorteios da quarta.