Acusação tem caráter eleitoral, diz governadora

A governadora do Maranhão, Roseana Sarney (PMDB), afirmou ontem, por meio de nota oficial, que a publicação da reportagem sobre a lavagem de dinheiro por meio de empréstimo com o Banco Santos tem caráter eleitoral para prejudicá-la na campanha à reeleição. Ela desmente irregularidades no empréstimo, mas não nega ter dinheiro no exterior. Para a governadora, o episódio tem relação com a descoberta de gás no Maranhão.

"É muito estranho que uma denúncia fantasiosa, de seis anos atrás, seja desenterrada agora que estamos em plena campanha eleitoral, quando todas as pesquisas apontam uma tranquila liderança para a minha candidatura. E mais: que a denúncia reapareça um dia depois de ter sido anunciada a descoberta de gás no Maranhão, num volume tal que vai transformar o nosso Estado em responsável por 25% do gás produzido no Brasil", disse.

O Estado obteve todo o processo de empréstimo concedido à Bel-Sul. Roseana ao lado do marido assina o contrato de empréstimo e as hipotecas registradas em cartório.