Acusada de agressão, Cristina Mortágua é investigada pelo MP-RJ

SÃO PAULO - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) anexou reportagens de jornais ao inquérito que investiga a ex-modelo Cristina Mortágua desde o ano passado, quando foram publicadas fotos sensuais dela com o filho menor de idade, na época com 15 anos. Segundo a assessoria de imprensa do MP-RJ, reportagens sobre prisão de Mortágua, após agredir uma delegada na segunda-feira, 7, serão utilizadas no inquérito.

O MP também solicitou uma audiência no Juizado de Infância e Juventude da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, com a participação da ex-modelo, do ex-jogador de futebol Edmundo, pai do garoto, e o menor, que tem 16 anos. Segundo a assessoria de imprensa do órgão, é uma audiência preliminar para ouvir as partes.

Ontem, Mortágua deixou a carceragem da Polinter, em Magé, no Rio, onde estava presa desde o dia 8. A ex-modelo foi presa em flagrante na Barra da Tijuca, após xingar policiais e dar uma "joelhada" no abdômen da delegada do 16ª DP, Daniela Rebello. Ela estava na delegacia para acompanhar seu filho que queria prestar queixa contra sua mãe por agressão.