Acusada de desvio de R$ 1 bi não será extraditada O Supremo Tribunal Federal negou o pedido de extradição da libanesa Rana Koleilat, acusada de desviar US$ 1 bilhão do banco Al Madina. Ela também é suspeita de participação no assassinato do então primeiro-ministro libanês Rafik Hariri. A decisão do STF, que foi unânime, tomou por base o fato de o Brasil não ter tratado de extradição com o Líbano.