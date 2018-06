Acusado de assassinar delegado de Camaçari-BA foge da prisão

SALVADOR - O acusado de assassinar, em 26 de maio, o delegado de Camaçari (BA), na região metropolitana de Salvador, Clayton Leão, enquanto ele dava uma entrevista ao vivo a uma rádio da cidade, Reinaldo Valência de Lima, fugiu, na madrugada de deste domingo, 29, da carceragem da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) da Bahia, em Salvador.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, Lima e outros quatro presos escaparam da unidade depois de serrarem a grade da cela na qual estavam e, em seguida, romper a grade instalada no teto da área comum da carceragem, de onde saíram usando uma corda feita com lençóis.

A unidade, com capacidade para 30 presos, abrigava 82 no momento da fuga. Policiais civis fazem buscas, na região metropolitana, para tentar encontrar os fugitivos.