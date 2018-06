Acusado de assassinato é preso em SC

SÃO PAULO - Valdevino Albring, de 28 anos, foi preso durante cumprimento de mandado de prisão preventiva, na semana passada, em São Lourenço do Oeste, Santa Catarina, acusado de matar a esposa enquanto ela amamentava um dos filhos do casal.

Rozeli Beutler, então com 28 anos, foi assassinada em 7 de setembro deste ano, na cidade catarinense de Santa Terezinha do Progresso. Devido às circunstâncias do assassinato, o acusado será julgado por crime hediondo, em virtude de utilização de meio cruel e sem possibilidade de defesa da vítima.

Com a intenção de se proteger, o acusado relatou, na noite da morte de Rozeli, que a esposa havia cometido suicídio. Entretanto, durante as investigações, a Polícia Civil apurou que o autor já era conhecido por seus atos violentos e, antes de cometer o homicídio, havia agredido Rozeli com um facão. O acusado foi encaminhado ao Presídio Regional de Xanxerê, onde ficará à disposição da Justiça.