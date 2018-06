Acusado de causar acidente de trânsito é solto no DF

O professor de educação física Paulo César Timponi, de 49 anos, saiu da cadeia na noite desta segunda-feira, 15, após o Tribunal de Justiça do Distrito Federal conceder um habeas corpus. Timponi é acusado de participar de um "racha" que causou a morte de três mulheres no sábado, 6, na Ponte Juscelino Kubitschek, que liga a área central de Brasília ao Lago Sul, bairro nobre da cidade. Segundo a desembargadora Sandra de Santis, a prisão preventiva do professor de educação física era ilegal, já que o Ministério Público não havia apresentado denúncia contra o acusado. Timponi estava preso desde o dia 10 deste mês. Depois que a desembargadora concedeu o habeas corpus, o promotor de justiça do Ministério Público Maurício Silva Miranda denunciou Timponi pelo crime de homicídio doloso (com intenção de matar) qualificado. Junto à denúncia, o promotor pediu a prisão preventiva de Timponi, que pode retornar para a delegacia nesta terça-feira, 16. Exames da perícia confirmaram que, além de bebida alcoólica, havia cocaína e maconha no carro de Paulo César Timponi. Ele já acumulava multas, a maioria por excesso de velocidade.