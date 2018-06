Acusado de envolvimento em ocupação é preso no RJ

RIO - Acusado de envolvimento na ocupação do condomínio Minha Casa, Minha Vida em Guadalupe, na zona norte do Rio, o presidente da associação de moradores do Gogó da Ema, Carlos Henrique de Oliveira, foi preso nesta sexta-feira por policiais da 31.ª DP, em Ricardo de Albuquerque.

De acordo com as investigações, Oliveira e Paulo Aquino, que foi candidato a deputado estadual e também teve mandado de prisão expedido pela Justiça, "agiram como organizadores da invasão". O conjunto habitacional foi desocupado esta semana, em cumprimento a ordem judicial que determinava reintegração de posse. Cerca de 200 famílias haviam se mudado para os onze prédios, que estão prontos, mas ainda não foram inaugurados oficialmente. Moradores de comunidades do entorno do novo condomínio, que vivem em condições precárias, não foram contemplados com apartamentos.