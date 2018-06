Acusado de estuprar alemã tem pedido de prisão expedido

FORTALEZA - O homem que confessou roubar e estuprar uma turista alemã na Praia de Jericoacoara, em Jijoca de Jericoacoara, a 287 quilômetros de Fortaleza, está com pedido de prisão temporária expedido. De acordo com a Polícia Civil do Ceará, em depoimento, Francisco Fagner Fernandes, de 20 anos, assumiu ser usuário de drogas e disse que, no dia do crime, em 26 de dezembro, consumiu crack, maconha e cocaína.

O acusado foi preso na Praia de Icaraizinho, na cidade de Amontada. Outras duas pessoas que compraram os pertences da vítima também foram capturadas.

Segundo o delegado Marco Aurélio, titular da Delegacia Regional de Itapipoca, Fernandes contou que, por volta das 3 horas do dia 26, logo após o encerramento dos festejos na região, ele caminhava para casa quando avistou um casal se beijando na praça. Ele afirmou ainda que ficou observando quando o casal desceu para a praia e resolveu segui-lo. Foi então que ele abordou as vítimas, subtraiu seus pertences e em seguida abusou sexualmente da estrangeira. Após o crime, o homem fugiu para o município de Amontada.

As duas pessoas que compraram a máquina fotográfica e o aparelho celular da turista europeia foram conduzidas à sede da Delegacia de Itapipoca, onde foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por receptação. Os pertences da vítima foram apreendidos e deverão ser restituídos.

Já Francisco Fagner, que já responde por roubo, receptação e furto de veículo, está sendo indiciado por roubo seguido de estupro. De acordo com a polícia, ele costumava ir a Jericoacoara praticar crimes. Mas não há indício de que tenha participado da morte de uma italiana, no Natal de 2014, também em Jericoacoara. O crime ainda não foi solucionado.