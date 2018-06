Acusado de explosões em bancos do Rio Grande do Sul é preso

SÃO PAULO - O foragido Fernando Maicon Costa, de 26 anos, acusado de explodir agências bancárias do interior do Rio Grande do Sul durante assaltos, foi preso no fim da noite desta quarta-feira, 1.

Ele foi preso na divisa dos municípios de São Leopoldo e Novo Hamburgo. No momento da prisão, Maicon estava de posse do automóvel Honda Civic (clonado). Ele foi autuado em flagrante e encaminhado ao Presídio Central.

Fernando Maicon Costa, segundo a polícia, é responsável pelos últimos cinco ataques a agencias bancárias no interior com utilização de explosivos, que são Palmares do Sul, Nova Prata, São Marcos, Sertão Santana e Paverama.