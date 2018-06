Acusado de fornecer drogas a prostitutas na Paulista é preso O porteiro do flat The Royal Life Flats de Cerqueira César, na região da Avenida Paulista, Claudemir Bonacho Peres, de 34 anos, foi preso na noite de quarta-feira, 5, acusado de tráfico de drogas. Ele é suspeito de ser o principal fornecedor de cocaína e crack às prostitutas da região. Peres foi preso com 400 gramas de cocaína, mais cinco papelotes da droga e três pedras de crack por volta das 23 horas, pelos policiais do Departamento de Investigações Sobre Narcóticos (Denarc) e da 1ª Delegacia do Núcleo de Proteção às Escolas (Nape). Além da suspeita de vender cocaína e crack na portaria, o acusado usaria o vestiário masculino do flat como local para o preparo dos papelotes comercializados. Os 400 gramas, ainda num saco plástico, foram encontrados no armário do porteiro.