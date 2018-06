Acusado de integrar bando de roubo a cargas é preso no Rio

Mais um integrante de uma quadrilha especializada em roubos de cargas em diversas rodovias do sudeste do País foi preso, na manhã desta quarta-feira, 23, em Teresópolis, no Rio. Até o momento, oito pessoas da quadrilha foram detidas.

Jean da Silva Bitencourt, de 28 anos, foi detido na casa de sua mãe, no bairro Quinta Lebrão, por policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC). A Vara Criminal de Nova Friburgo havia expedido um mandado de prisão contra ele.

De acordo com a Polícia Civil do Rio, Bitencourt mantinha os motoristas dos caminhões em cativeiro, enquanto o veículo com a carga roubada seguia para seu destino final. O bando costumava usar touca ninja para esconder o rosto durante as ações.

As investigações iniciadas há três meses revelaram que Bitencourt é irmão de criação de Charles dos Santos Paim Ribeiro, conhecido como Charlinho, outro integrante da quadrilha, que está preso. Charlinho era responsável por desligar os rastreadores dos caminhões.